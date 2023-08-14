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İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği şifa kaynağı! Kalsiyum deposu, protein bombası

14.08.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın doğal reçeteleri aradan binlerce yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından uygulanıyor. Sağlıklı yaşam konusunda çeşitli önerilerde bulunan İbn-i Sina'nın kitaplarından alınan bilgiler günümüze ışık tutuyor. Ünlü alimin şifa kaynağı olan deve kuşu yumurtasını da önerdiği ortaya çıktı. İşte fiyatı dudak uçuklatan deve kuşu yumurtasının faydaları…

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği şifa kaynağı! Kalsiyum deposu, protein bombası

Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’nın reçeteleri günümüzde de merak ediliyor. Tüketenlerin hastalık yüzü görmediği bitkileri içeren reçeteler hazırlayan İbn-i Sina deve kuşu yumurtasının faydalarına da değinmişti. Ünlü tıp aliminin önerdiği deve kuşu yumurtası güçlü bir kalsiyum kaynağı. Deve kuşu yumurtasının fiyatı 400 TL ve 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İbn-i Sina güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti.
Ağız içi yara ve diş çürümelerini engelleyen deve kuşu yumurtasının kabukları cildi güzelleştiriyor. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan kabuklar daha beyaz ve parlak bir görünüm sağlıyor.

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ADETA KALSİYUM DEPOSU

Kemik ve eklem sağlığında temel madde olan kalsiyum bakımından da oldukça zengindir. Özellikle uzmanlar hamile ve ergenlerin tüketmesini öneriyor. kemik erimesi gibi durumların yaşanma riskini de azaltan bir besindir.

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PROTEİN BAKIMINDAN EN ZENGİN YUMURTA

Doğa da bulunan protein maddesi bakımından en zengin yumurta olan deve kuşu yumurtası uzun süre tok ve dinç tutar.
Sıfır kolesterole sahip bu yumurta kalp ve damar sağlığı için birebir fayda sağlar. Böylece kalp krizi riskini azaltır.
Deve kuşu yumurtası sodyum içermediğinden tansiyona neden olmaz.

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VÜCUDU TEMİZLİYOR

İçerdiği antioksidan sayesinde vücudu temizleyen deve kuşu yumurtası, tükürükteki çözücü asit oranını artırarak diş ve ağız içindeki enfeksiyon miktarının da azalmasına yardımcı olur.

DOĞAL ÖRÜMCEK KOVUCU

Deve kuşu yumurtasının yaydığı koku örümcek ve benzeri küçük böcekleri rahatsız ettiği keşfedilmiş ve bu mimaride kullanılmıştır.

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