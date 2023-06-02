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İbrahim Kalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hayatı ve biyografisi

02.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kalın Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Kalın, akademi ve bürokrasideki çalışmalarının yanı sıra halk müziğine olan ilgisiyle de bilinmektedir. Peki, İbrahim Kalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hayatı ve biyografisi...

İbrahim Kalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hayatı ve biyografisi

İbrahim Kalın günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İspir kökenli bir ailenin çocuğu olan İbrahim Kalın tarihçi, bürokrat ve diplomattır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hakkında merak edilenler...

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 yılında dünyaya geldi.

Erzurum - Ispir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'deki George Washington Üniversitesi'ne girdi.College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı" konusu üzerine çalıştı.Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın 'İslamda Varlık Düşüncesi' kitabını ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi’nin “Bir Mürşidin Mektupları” adlı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti.

2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'IN BULUNUĞU GÖREVLER

2009 yılında Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu.

2012 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandı.

İbrahim Kalın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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