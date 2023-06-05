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İbrahim Kalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın hangi görevlerde yer aldı?

05.06.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Kalın, MİT Başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın'ın atandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İbrahim Kalın hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. Peki, İbrahim Kalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın hangi görevlerde yer aldı?

İbrahim Kalın kimdir, nereli ve kaç yaşında? MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın hangi görevlerde yer aldı?

İbrahim Kalın'ın hangi görevlerde yer aldığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır." ifadeleri kullanıldı. MİT başkanı olan İbrahim Kalın'ın hayatı ve biyografisi hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. İşte detaylar...

İBRAHİM KALIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

İbrahim Kalın Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 15 Eylül 1971, İstanbul doğumlu Türk bürokrat, diplomat ve siyasetçidir.

11 Aralık 2014'ten 4 Haziran 2023'e kadar büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sözcülüğünü, 2018 yılından itibaren cumhurbaşkanlığı güvenlik ve dış politikalar kurulu başkan vekilliği ile cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüttü.

5 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevine getirildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ortaokuldan beri gitar ve bağlama çalmaktadır. Bestelediği eserler arasında "Seni Mene Vermez İse" ve "Elif Bacı" adlı çalışmalar bulunmaktadır.

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi’nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Toshihiko Izutsu'nın İslam'da Varlık Düşüncesi ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları adlı kitabı ile Halil İnalcık'ın "İstanbul: Bir İslâm Şehri" adlı makalesini Türkçeye çevirdi.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın MİT mit başkanı

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