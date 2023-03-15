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İç çamaşırıyla kıvrımlı vücudunu paylaşan fit büyükannenin gerçek yaşını duyanlar şok oluyor! En az 20 yaş genç görünüyor

15.03.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşıtlarına göre daha genç gösteren kadınların gençlik sırları en merak edilen konular arasında yer alıyor. Zaman geçtikçe ciltte ve vücutta yaşanan değişimler can sıkıcı durumlara sebep olabiliyor. TikTok'ta fit vücudunu paylaşarak seksi olduğunu söyleyen bir büyükanne genç erkekler ve kadınlardan aldığı yorumlarla viral oldu. Büyükannenin yaşını öğrenen herkes şaşkınlığını gizleyemedi.

İç çamaşırıyla kıvrımlı vücudunu paylaşan fit büyükannenin gerçek yaşını duyanlar şok oluyor! En az 20 yaş genç görünüyor

Kanada'da yaşayan 54 yaşındaki Nathalie Gangon, oldukça fit ve genç görünümü ile dikkat çekiyor. Nathalie, sosyal medya hesaplarında genç erkeklerden nasıl sürekli DM aldığını ifşa ederek oldukça fazla etkileşim almıştı. Nathalie, bu görünümünün altında yatan güzellik sırlarını TikTok'taki hayran kitlesiyle paylaştı.

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Bikini giydiği bir videosunu paylaşıp hayranlarına "54 yaşındaki bir büyükannenin bikiniyle nasıl göründüğünü görmek ister misin? " yazan Nathalie, sosyal medya hesaplarında genç erkek ve kadınlardan oldukça fazla ilgi görüyor.

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NeedToKnow.Online'a "Bana 'Seni görene kadar yaşlı kadınlardan hoşlanmıyorum', '
Seninle tanışmak istiyorum' mesajları atılıyor" dedi . Nathalie, 2020'de yayınladığı TikTok videosu ile kısa sürede çarpıcı görünümü sayesinde ün kazandı.

GÜZELLİK SIRRI TUTTUĞU ORUÇ

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Nathalie, fit vücudunu oldukça tehlikeli olan günde 16 saat oruç tutmaya borçlu olduğunu paylaşıyor.

YAŞINA İNANMIYORLAR

Videolarına gelen yapılan yorumlarda birçok kişi Nathalie'nin yaşına inanmadığını açıklayarak "54 yaşında değilsin, daha çok 25 yaşındasın", "VAY, BİR TANRIÇA!" yorumlarını yaptılar.

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"YARAMAZ İÇERİKLER ÜRETİYORUM"

Eskiden reklam yönetmeni olarak çalışan Nathalie şunları ekledi: "Takipçilerimin çoğu benden genç ve hayranlarıma partnerimin benden 12 yaş küçük olduğunu açıkladıktan sonra ateşli puma olarak bilinmeye başladım. “Yaramaz içerikler üretmeyi seviyorum ve yine de kendime çok saygı duyuyorum."

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"BANA ÖZGÜRLÜK VE GÜVEN VERİYOR"

"Bu tür bir işte viral olabileceğimi veya başarılı olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bana daha fazla özgürlük, güven getiriyor ve gerçekten keyifli.

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