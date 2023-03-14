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İç çamaşırlarıyla sokağa çıkıyorlar! Kylie ve Kendall Jenner'ın pantolonsuz trendini denedi... "Bundan nefret ettim"

14.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün ortaya çıkan yeni trendler başlarda yadırgansa da zaman geçtikçe birçok kişi tarafından uygulanıyor. Yıllar sonra eski fotoğraflara bakıldığında bu trendleri nasıl uygulamışım dedirten şaşırtıcı kıyafet stilleri bulunuyor. Kylie ve Kendall Jenner'ın iç çamaşırı ve külotlu çorabıyla dışarı çıkmasıyla başlayan pantolonsuzluk trendinin etkileri sürüyor.

İç çamaşırlarıyla sokağa çıkıyorlar! Kylie ve Kendall Jenner'ın pantolonsuz trendini denedi... "Bundan nefret ettim"

Modellerin yaşam stilleri, giydiği kıyafetler, yaptıkları makyajlar hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Sokak stiliyle dikkat çeken Kendall Jenner'ın genellikle abartıdan uzak olan günlük stili beğenilse de iç çamaşırı ile sokağa çıkması birçok kişi tarafından yadırganmıştı. TikTok'ta ünlülerin stillerini kopyalan bir kişi bu pantolonsuzluk trendini deneyerek kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Emily Kam, ünlülerin görünümlerini TikTok'ta giyilebilir stiller olarak yeniden yaratan bir moda uzmanı ve vücut pozitifliği savunucusudur . Yayınladığı yakın tarihli bir videoda , modadaki en minimal trendlerden birini üstlenerek pantolonsuzluk akımını denedi.

KÜLOTLARI ÇORABIN ÜSTÜNE GİYİN

Kam, giyinmeye başlarken takipçilerine "Külotlu çorapla başlayın tabii ki" dedi. "Burada pantolon yok." Kam bir çift yarı şeffaf çorap giydikten sonra, çorabıyla uyumlu külotlarını çıkardı ve çorabının üzerine giydi.

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Kam, giydiği çorabı uzun bir kazakla kombinlemeyi tercih etti. "Üstümüze kazak giyiyoruz çünkü üşümek istemiyoruz" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları "Fena değil ama yapmazdım", "Modeller de aptalca görünüyordu", "Kabus gibi görünüyor ve hissettiriyor," yorumlarını yaparak eleştirdi.

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Ancak bu görünümü beğenen takipçileri de vardı. "Aslında hoşuma gitti! Ve seni modellerden daha çok seviyorum." diyen bir kadının yanı sıra bu modelin hoşuna gittiğini ancak denemek istemediğini paylaşanlar da vardı.

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