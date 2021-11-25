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İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri açıklandı mı? 2021 İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri sorgulama

25.11.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar iç denetçi sınava giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Belgelere ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak. İşte merak edilenler...

İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri açıklandı mı? 2021 İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri sorgulama

'2021-İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı' başlıklı duyuru Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda adayların sınava giriş yerlerinin yer aldığı sınava giriş belgesinin AİS ÖSYM'den edinecekleri belirtildi.

İÇ DENETÇİ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2021-İç Denetçi) 05 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların sınava girecekleri bina/salonların atanma işlemlerinin tamamlandığı bilgisi yer aldı.

Adaylar iç denetçi sınava giriş belgeleri sorgulama ekranına ÖSYM'nin, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilir. Belgeler 25 Kasım 2021'de saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinilebilir.

ÖNEMLİ UYARI!

05 Aralık 2021'de yapılacak olan 2021-İç Denetçi için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri açıklandı mı? 2021 İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri sorgulama


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ÖSYM sınav
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