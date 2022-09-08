İçinden çıkanlara inanamayacaksınız! Tahta kaşıkları temizlemek için yapmanız gerekenler

Tahta kaşıkların yemek yaparken kullanılması öneriliyor. Tencereleri çizmeyen ve çok daha sağlıklı olan bu kaşıkları yemek yaptıktan sonra yıkıyoruz. Ancak yıkadıktan sonra temizlendiğini sandığımız kaşıklar aslında temizlenmiyor. İçerisinde oldukça fazla yağ barındıran tahta kaşıkları tam anlamıyla temizlemek için uygun malzemeleri kullanmak gerekiyor. Zamanla tam temizlenmeyen tahta kaşıklarda bakteri birikimi oluyor ve kaşıklar dışarıdan kararmaya başlıyor. Kaşıkları temizlerken doğal ürünler ile etkili sonuçlar almanız mümkün.

TAHTA KAŞIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

SİRKE VE KARBONAT

Temizlik alanında imdadımıza koşan sirke ve karbonat ikilisini, bu kez tahta kaşık temizliğinde kullanacağız. Tahta kaşıkları büyük bir tencerenin içerisine alın. Üzerine 1 paket karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Malzemelerin üzerini geçecek şekilde, kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. 15 dakikanın ardından tahta kaşıktaki kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz. Temizlenen kaşıkları soğuk suyla durulayın ve kurutun.

ZEYTİNYAĞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bu esnada tahta kaşıkları zeytinyağı ile güzelce silin. Sildiğiniz kaşıkları tepsiye dizin ve fırının içinde 3 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın ve kuruması için kenarda bekletin. Bu uygulamayı ayda bir kez tekrarlayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Bal mumu ve hindistan cevizi yağını tavada benmari usulüyle eritin. Eriyen malzemelere 1-2 damla limon sıkın ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı temiz bir bez yardımıyla kaşıklara sürün ve güzelce silin. 10 dakika bekledikten sonra kaşıkları ılık suyla durulayın.

TAHTA KAŞIKLARI TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER