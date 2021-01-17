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İçişleri açıkladı! 5 terörist teslim oldu

17.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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İçişleri açıkladı! 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu" denildi.

Kaynak: DHA

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