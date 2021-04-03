HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis’in iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis’in iddialarına yanıt

03.04.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sert cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis’in iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

"231 GÖÇMENİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Yunanistan'ın yalnızca bugün 231 göçmeni ölüme terk ettiğini belirten Çataklı, "Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç" ifadelerini kullandı.

Çataklı 2015 yılından bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de rakamlarla açıkladı. Çataklı, “2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017'de 18 Mart Mutabakatı'nın ardından 79'a düştü” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Gri kategoride aranıyordu! Şanlıurfa'da yakalandıGri kategoride aranıyordu! Şanlıurfa'da yakalandı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Yunanistan

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Gri kategoride aranan IŞİD'li terörist, Şanlıurfa'da yakalandı

Gri kategoride aranıyordu! Şanlıurfa'da yakalandı

İstanbul'da pazar günü maraton için bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bu yollar kapatılacak

THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

THY'nin İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağı teknik arıza nedeniyle geri döndü

Son Dakika: Kuyucak Kaymakamı Kurt ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Aşı orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

Aşı olmak orucu bozar mı?

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.