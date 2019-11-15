İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Teröristleri yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık"

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Tunceli'ye gelen Ersoy, Vali Tuncay Sonel ile İl Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanvekili Albay Yılmaz Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile bir süre görüşen Ersoy, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve beraberindekilerle 1. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığındaki jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldi.

Mehmet Ersoy, burada güvenlik güçlerine hitaben yaptığı konuşmada, tüm kurumların terörle mücadelede kararlı şekilde bir arada olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede alınan başarılarının en üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Ersoy, "Bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık." diye konuştu.