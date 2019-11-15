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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Teröristleri yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

"Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık" - "Elhamdülillah zor günler geçirdiğimiz oldu ama hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti"

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Tunceli'ye gelen Ersoy, Vali Tuncay Sonel ile İl Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanvekili Albay Yılmaz Ustaoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile bir süre görüşen Ersoy, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve beraberindekilerle 1. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığındaki jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleriyle bir araya geldi.

Mehmet Ersoy, burada güvenlik güçlerine hitaben yaptığı konuşmada, tüm kurumların terörle mücadelede kararlı şekilde bir arada olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede alınan başarılarının en üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Ersoy, "Bugün sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya hiç gelememiştik. Terör örgütünü yok etmeye, milletimize, evlatlarımıza 40 yıldır zulmeden bu hainleri, bu alçakları yok etmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık." diye konuştu.

- "Ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti"

Ersoy, 40 yıldır coğrafyada görev yapan insanların hep eziyet çektiğini belirterek, tayini bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, hakim savcı, subay, astsubay, uzmanın, polis, hemşire, doktor, imam, ebe ve öğretmenin annelerinin geceleri rahat uyumadığını dile getirdi.

Herkesin gözünün televizyonda ve telefonda olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada yaşayan insanlar da hiç rahat yüzü görmedi. Hangi gün köyüme baskın olacak, hangi gün evimdeki, ocağımdaki yiyeceklerim alınacak, hangi gün evlatlarım kaçırılacak, benden fidye istenecek diye 40 yıldır onlar da huzur görmediler. Bu hainler, alçaklar, zalimler bu coğrafyanın güzel insanlarını hiçbirini ayırt etmeden hepsine zulmettiler, eziyet ettiler ve her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağlamaya çalıştılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar. Elhamdülillah zor günler geçirdiğimiz oldu ama hiçbir zaman ne biz ümidimizi kaybettik, ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti."

Terörle mücadeleye son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Ersoy, "İnşallah yaza çıktığımızda Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgütün kalmadığı müjdesini hem milletimize, şehitlerimize ile gazilerimize ve onların yakınlarına hem de kırk yıldır bu millete muhatap oldukları, maruz kaldıkları bu ızdırapla yüreği yanan milletimizin bütün fertlerine vermek inşallah size nasip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tunceli artık spor ve turizm şehri olarak anılıyor"

Vali Tuncay Sonel ise Tunceli'de terörle mücadelede son yıllarda çok başarılı operasyonlara imza atıldığına işaret etti.

Fedakar güvenlik güçlerine başarılarından dolayı teşekkür eden Sonel, "Tunceli bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılırken, şuan huzur, tatil, spor ve turizm şehri olarak anılıyor." dedi.

Orgeneral Arif Çetin de jandarmanın her zaman halkının yanında olduğunu ve huzuru için kesintisiz hizmet verdiğini anımsatarak, "Milletimizin destekleri ve hayır dualarıyla, Allah'ın yardımıyla Tunceli dahil her yerde kalıcı huzuru sağlayacağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip bu ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği huzuru sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Jandarma Bölge Komutanlığı ziyaretinin ardından Tunceli Valiliğine geçen Ersoy ve beraberindekiler, Vali Sonel ile makamında bir süre görüşerek bölgede devam eden yatırımlar ve operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Ersoy, Valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle anılan ve son yıllardaki çalışmalarla huzur ve güven kenti haline gelen Tunceli'deki başarı hikayelerini yerinde görmek için geldiklerini anlattı.

Terörle mücadelede alınan başarının en iyi sonuçlarının Tunceli'de görüldüğünü vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Terörün olmadığı, can güvenliği tehdidinin olmadığı, insanların huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayabildiği zaman orada oluşan sinerjinin neleri sağladığını herkesin iyi görmesi lazım. Bugün Tunceli turizmle anılıyorsa, huzurla anılıyorsa, bugün Tunceli'de görev yapan kamu görevlileri herkes neredeyse görev süresini uzatmak için devlete başvuruyorsa terörün bizlere nelere mal olduğunu, terörist unsurların bizlere ve milletimize ne kadar derin zorluklar ve acılar yaşattığını hepimizin yeniden değerlendirmesi ve silahın hiçbir şekilde hiç kimseye huzur vermeyeceğini, fayda sağlamayacağını görmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Tunceli ziyaret

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