İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında, 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi ve 73 kilogram toz esrar ele geçirildiğini, 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEREK GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ASLA GEÇİT YOK"

Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildiğini kaydeden Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Jandarmamızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ❗️



Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında



✔️ 1️⃣6️⃣.0️⃣8️⃣9️⃣.2️⃣2️⃣8️⃣ kök kenevir bitkisi,



✔️ 3️⃣9️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kök skank bitkisi,



✔️7️⃣3️⃣ kg toz esrar ele… pic.twitter.com/oQQLvPfPPv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023



