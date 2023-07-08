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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi"

08.07.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 16 milyon kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında, 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi ve 73 kilogram toz esrar ele geçirildiğini, 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEREK GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ASLA GEÇİT YOK"

Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildiğini kaydeden Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Jandarmamızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı

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