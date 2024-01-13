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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimiz için bir koldan daha harekete geçildi

13.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Kuzey Irak'ta terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda 9 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimiz için bir koldan daha harekete geçildi

Kuzey Irak'taki üs noktasına terör örgütü unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyada yanıltıcı paylaşım yapanlar ile ilgili yasal işlem yapılacağını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."


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