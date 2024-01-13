HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Acı haberler şehit ailelerine ulaştırıldı…

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Acı haberler şehit ailelerine ulaştırıldı…

13.01.2024 07:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütünün alçak saldırısı sonrasında Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin ailelerine iletildi. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailelerine şehadet haberi verildi.

Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerin acı haberi yetkililer tarafından ailelerine ulaştırıldı.


Keşfet

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı. Şehit Köroğlu'nun Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, şehidin ailesine şehadet haberini verdi. Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU'NUN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU'NUN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN GÖKHAN DELEN'İN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN GÖKHAN DELEN'İN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜN'ÜN GAZİANTEP'TEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜN'ÜN GAZİANTEP'TEKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Irak son dakika haberler saldırı şehitler
En Çok Okunan Haberler
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor! AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den açıklama: Hepsi iptal edildi

Türkiye şehitlerine ağlıyor! AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den açıklama: Hepsi iptal edildi

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

3 gün önce taşındıkları evden cesetleri çıktı

3 gün önce taşındıkları evden cesetleri çıktı

Irak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonrasında İstanbul'da güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Irak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonrasında İstanbul'da güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Buse Terim ilk kez ifade verdi! Volkan Bahçekapılı o soruya sinirlendi

Buse Terim ilk kez ifade verdi! Volkan Bahçekapılı o soruya sinirlendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.