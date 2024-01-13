Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Acı haberler şehit ailelerine ulaştırıldı…

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU'NUN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.