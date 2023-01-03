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İçişleri Bakanı Soylu, 2022 verilerini paylaştı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

03.01.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 terörle mücadele verilerini paylaştı. Yıl içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında, toplamda 129 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan yurt içi terörist mevcudu 120'nin altına düştü.

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 verilerini paylaştı: İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de 130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 107'si ölü, 22'si sağ olmak üzere toplam 129 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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129 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Paylaşımda yer alan verilere göre, 578'i büyük ve orta çaplı olmak üzere 130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildi, 107'si ölü, 22'si sağ olmak üzere toplam 129 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 1190 sığınak ve barınak imha edilirken, 662'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 989 silah, 1131 el bombası, 275 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 7,9 ton patlayıcı madde, 429 bin 776 muhtelif mühimmat, 205 telsiz ve çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

YURT İÇİ TERÖRİST MEVCUDU 120'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan; kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 4, yeşil kategoriden 5, sarı kategoriden 19, gri kategoriden 27 ve liste dışında olduğu tespit edilen 30 olmak üzere 87 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu'nun paylaştığı bilgiye göre, yurt içindeki terörist 120'nin altına düştü.

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157 patlayıcı olayı, 18 canlı bomba/şüphelisi, 10 eylem yapacak terörist olmak üzere 185 terör saldırısı engellendi. Ayrıca, terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan 29 bin 751 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin 17 bin 805'inin FETÖ/PDY, 8 bin 410'unun PKK/KCK, 2 bin 820'sinin DAEŞ/HTŞ, 716'sının sol terör örgütleri mensubu olduğu tespit edildi.

Meydana gelen terör olaylarında ise geçen yıla oranla yüzde 21 azalış gerçekleşti. Ayrıca, 2022'de terör örgütü PKK'dan 125 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde yer alan İHA/SİHA/İKU'larla 47 bin 56 saat uçuş görevi icra edildi. 2016-2022 yılları arasında ise toplam 214 bin 379 saat uçuş icra edildi.

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KATILIM AZALDI

İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaşımında ayrıca, terör örgütü PKK'ya katılım sayılarının yıllara göre dağılımı da yer aldı. Buna göre, 2014'te 5 bin 508, 2015'te 3 bin 884, 2016'da 703, 2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 67, 2021'de 71, 2022'de ise 57 şahıs terör örgütü PKK'ya katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terörle mücadele

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