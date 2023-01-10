İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında duyurdu! Taksim saldırısını planlayan teröristin kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin veriler paylaşan Bakan Soylu, Gabar'da son olarak 2'si gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, Taksim saldırısını planlayan teröristin kaçışına yardım eden şahsın, Bulgaristan'da yakalandığını ve Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Terörle mücadeleye ilişkin rakamlar paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 terörist de Erzincan'ın alt bölgesinde var. Toplam 6 terörist." dedi.

"120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin dağlarında kalan terörist sayısının 120 olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 66 teröristin tespit edildiğini dile getiren Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarının da belirgin olduğuna dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Birileri burun kıvırıyor, dudak kıvırıyor. 120'nin altında Türkiye'nin dağlarında terörist kaldı. Bu yıl dışarıdan 66 terörist girmesine rağmen, eğer girmeseydi bugün 50-60'lı rakamlardan bahsediyor olacaktık." dedi.

Türkiye'de yürütülen terörle mücadelenin sonuçlarından bahseden Bakan Soylu, kurulan Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde sanayi üretiminin canlandığına değindi.

TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGELERDE PETROL ÇALIŞMALARI

Bakan Soylu, "Gabar'da 5 petrol kuyusu açıldı. Yakın zamanda verimliliği ve kalitesi çok yüksek bir petrol bulma ümidi içerisindeler, gözleri parlıyor orada çalışanların." ifadelerini kullandı.

TAKSİM SALDIRISINA İLİŞKİN 1 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim patlamasının planlayıcısı olan Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurt dışına kaçıran bir kişinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan ile konuyu görüştük. Saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgaristan'a iş birliği için teşekkür ediyoruz." dedi.

POLİSLERİN ŞARK HİZMETİ GÖREVİ

Bakan Soylu, polislerin iki şark hizmetine ilişkin olarak, "Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." ifadelerini kullandı.

