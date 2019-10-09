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Kara harekatı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kara harekatı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama!

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

NATO ülkeleri içinde DEAŞ ile mücadele eden başka bir ülke yok.

Zeytin Dalı Harekatı'da gerçekleşirken, bugünkü reaksiyonlar o gün de vardı. "Orada ne işiniz var?" gibi tepkiler o gün de vardı.

Türkiye kararlılığını ortaya koydu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın bize avantajları ve dezavantajları var. Mühimmat anlamında çok daha iyiyiz. Dezavantajlarımız ise müttefiklerimizin 30 bin TIR'lık bir takviyesi var.

Kimin kim olduğunu uzun zamandır biliyoruz.

Türkiye'yi bu harekattan vazgeçirmeye yönelik adımlar var. NATO sekreteri çok net bir açıklama yaptı; "Bu meşrudur" dedi.

Her şeyin bir saati var. Çok iyi planlanmış, kendi ölçeği içinde yürüttüğü bir harekatı var. Planlama çok güçlü bir şekilde yapıldı.

PKK, PYD yanında HDP de o kanadın içinde kendine yer buldu. Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde

Türkiye'yi karşı karşıya bıraktıkları terör koridoru meselesinde, defalarca söyledik. Güvenli mesele tam da bunu işaret eden bir meseledir.

O bölgenin insanları da yoksullaştırmadık. Olağanüstü adımlar atıldı.

Biz bu haritalarla büyüdük. Türkiye çok güçlü bir akılla bu günlere geldi. Geçmişi tamamen silip atmak doğru değil. Zeytin Dalı'nda mühimmatımız bitecek mi diye endişeliydik. Ambargoluyduk çünkü.

Türkiye kendi gece görüş kamerasını yapıyor. İnsansız hava aracını yapıyor. Aynı zamanda hem toplarıyla, hem diğer silahlarıyla yakın menzilli füzeleri ile bunu yapabilecek güçte. Niye kendimizle ilgili hep S-400 derdimiz var. Çünkü orada bir açığımız var.

Biz burada niye daha üstün bir pozisyon ortaya koyamıyoruz? Buna bir formül bulmalıyız. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilecek düzeyde. Havadan, karadan elde ettiği güç, Orta Doğu coğrafyasındakilerin Türkiye'ye olan güveni... Türkiye'ye artık istihbarat yağıyor.

Bu coğrafyanın dilini bilen yegane ülke biziz.

Türkiye uzun zamandan sonra bu fırsatı ele geçirdi.

Bu harekatın amacı; birinci olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü. İkinci olarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmek.

Biz kasti hiçbir şey yapmıyoruz. Dünyada hiçbir ülke bizim gibi kaçak göçle mücadele edemez.

400 bin kaçak göçmen... Bunun yakalanması bir operasyon, geri gönderme merkezine gönderilmesi bir operasyon. Biz de bırakın gitsinler diyebiliriz. Türkiye bu kez tam bir göç yolu olacak. Kimseye kıyak olsun diye yapılan bir şey değil.

4,5 gün önce koştur koştur Türkiye'ye geldiler. 13'te 1'ini geçirdik diye geliyorlar. 'Yunanistan'ın canı can da bizim canımız patlıcan mı?' dedim.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu kara harekatı

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