Kara harekatı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama!

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

NATO ülkeleri içinde DEAŞ ile mücadele eden başka bir ülke yok.

Zeytin Dalı Harekatı'da gerçekleşirken, bugünkü reaksiyonlar o gün de vardı. "Orada ne işiniz var?" gibi tepkiler o gün de vardı.

Türkiye kararlılığını ortaya koydu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın bize avantajları ve dezavantajları var. Mühimmat anlamında çok daha iyiyiz. Dezavantajlarımız ise müttefiklerimizin 30 bin TIR'lık bir takviyesi var.

Kimin kim olduğunu uzun zamandır biliyoruz.

Türkiye'yi bu harekattan vazgeçirmeye yönelik adımlar var. NATO sekreteri çok net bir açıklama yaptı; "Bu meşrudur" dedi.

Her şeyin bir saati var. Çok iyi planlanmış, kendi ölçeği içinde yürüttüğü bir harekatı var. Planlama çok güçlü bir şekilde yapıldı.

PKK, PYD yanında HDP de o kanadın içinde kendine yer buldu. Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde