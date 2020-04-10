İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.

Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANA HAPİS VE PARA CEZASI

Soylu, 'sokağa çıkma yasağına uymayanların cezası nedir' sorusuna ise "2 ay ila 1 yıl arasında hapis cezası var. 3 bin 186 liraya kadar da para cezası söz konusu" cevabını verdi.

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