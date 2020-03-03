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İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama: Tamamen hukuksuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 23:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurduğunu belirterek, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama: Tamamen hukuksuz

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."


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içişleri bakanı Süleyman Soylu Yunanistan mülteci

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