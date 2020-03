İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama: Tamamen hukuksuz

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

Greece has declared to suspend new asylum applications for one month.



According to the statement highlighted by the UNHCR, the Geneva Convention dated 1951 and the EU refugee law do not allow such a decision, either.



Totally unlawful... What a shame...