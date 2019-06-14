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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 20:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, "31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da bir terör olayı duydunuz mu? Nelerle mücadele ediyoruz? Bakın bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri listede yer alan bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Ve şunu çok net söyleyeyim nerede olursa olsun hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C…Bu bir istikrarın ve milletimizin bize vermiş olduğu güvenin bir sonucudur." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu DHKPC DHKP/C operasyonu

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