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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." dedi. Talimatın ardından, Valilikten yapılan açıklamada ise, 'Gösteriye katılanlara ilişkin tahkikat başlatıldı' denildi.

AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İstanbul Valiliği Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
bu ülkede pkk ne kadar terörist ise devlet bahçelide ondan dahada fazla bölücü teröristir
valla ben hanimada icisleri bakani diyorum. s.soyluda ic isleri bakani, eyyy bakan d.bahceliyide ifade vermeye cagirabiliyomusun? badem biyikli bakan.
adamsın sayın soylu adalet kanun herkese aynı olmalı
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