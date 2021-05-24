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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz

24.05.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Bakan Soylu, Sedat Peker hakkında neden kırmızı bülten çıkarılamadığı konusuna değindi. Bakan Soylu açıklamasında, "Biz FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz. Müracaat ediyoruz. Difizyon bölümüne alıyor, ondan sonra 'ilgisizdir' deyip geçiyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker hakkında neden kırmızı bülten çıkarılamadığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"FETÖ'CÜLERİ KIRMIZI BÜLTENLE ARAYAMIYORUZ"

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hemen müracaat ettik. Hem İstanbul hem Bursa'dan. İkisinden de araması var. İzmir'de var bir tane. İçişleri, Adalet Bakanlığı Peker'le ilgili mücadele etti. Difizyon denilen bölüme aldılar.

Son dakika! Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtlıyorSon dakika! Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Biz FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz. Müracaat ediyoruz. Difizyon bölümüne alıyor, ondan sonra 'ilgisizdir' deyip geçiyor. Arkadaşlarımız 'bu yanlıştır' diye söylemelerine rağmen..."

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