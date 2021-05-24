İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker hakkında neden kırmızı bülten çıkarılamadığı hakkında açıklamalarda bulundu.

"FETÖ'CÜLERİ KIRMIZI BÜLTENLE ARAYAMIYORUZ"

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hemen müracaat ettik. Hem İstanbul hem Bursa'dan. İkisinden de araması var. İzmir'de var bir tane. İçişleri, Adalet Bakanlığı Peker'le ilgili mücadele etti. Difizyon denilen bölüme aldılar.

Biz FETÖ'cüleri kırmızı bültenle arayamıyoruz. Müracaat ediyoruz. Difizyon bölümüne alıyor, ondan sonra 'ilgisizdir' deyip geçiyor. Arkadaşlarımız 'bu yanlıştır' diye söylemelerine rağmen..."

