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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay (Süleyman Soylu istifa etti)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 21:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa etti. Soylu istifa açıklamasında "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" ifadesini kullandı. İşte Süleyman Soylu'yu istifa kararına götüren olay ve sonrasında yaşananlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay (Süleyman Soylu istifa etti)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa etti. Soylu istifa açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Peki Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte Süleyman Soylu'yu istifa kararına götüren olay ve sonrasında yaşananlar...

"SÜLEYMAN SOYLU NEDEN İSTİFA ETTİ?"

Cuma akşamı saat 21.44'te 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar panik içinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin marketlere ve fırınlara akın etti. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sokağa çıkma yasağının açıklandığı saat üzerinden eleştiriler geldi.

"ELEŞTİRİLERİ ALDIM, KABUL ETTİM"

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kararından yaklaşık 1 saat sonra fırınların açık olacağını açıklamıştı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Eleştirileri aldım, kabul ettim" demişti.

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