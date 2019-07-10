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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yazılı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yalan at, izi kalsın" mantığı ile kaleme alınan, ahlaksız, dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamayla, "Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir. " dedi. Soylu, "Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" bilgisini paylaştı.

Soylu, açıklamasında şöyle dedi:

"Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir.

'Yalan at, izi kalsın' mantığı ile kaleme alınan bu yazı; bu yazıyı yayınlayan yayın grubunun insanlık dışı bir ürünüdür.

Yazının düzeltebilecek hiçbir tarafı söz konusu değildir, çünkü tamamı yalan ve iftiradır.

Allah böyle ahlaksız yazılardan milletimizi muhafaza etsin.

Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit, bugün "Süleyman Soylu: 'Bizi mülteci sorunu bitirdi'" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı

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