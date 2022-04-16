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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla bağlandı: Yarın, bugünden daha çok ümit verecek

16.04.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Belediyesi’nin gençlere yönelik düzenlediği sahur programına telefonla bağlandı. Birlik beraberlik mesajı veren Soylu, “Bu ülkede Kürt’ü de Türk’ü de Laz’ı da Çerkez’i de Arnavut’u da Boşnak’ı da yarın bugünden daha çok kardeş olacak. Yarın, bugünden daha çok ümit verecek” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla bağlandı: Yarın, bugünden daha çok ümit verecek

Ağrı Belediyesi, üniversiteli gençlere yönelik sahur programı düzenledi. Millet Bahçesi’ndeki bir salonda gerçekleştirilen sahura Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile 500’e yakın üniversiteli genç katıldı. Sahur programına Başkan Sayan’ın telefonuyla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen erbane ve def çalınması sebebiyle eleştirilen sahur programına destek verdi. “Biz buradan çok memnunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyen Soylu, “Çünkü bizim değerlerimizin bizlere öğrettiği bir şeydir bu. Özellikle bir süreç söz konusudur. Birlikte ne kadar rahmet varsa birlik o kadar bazılarını rahatsız eder. Hakikaten Ağrılı genç arkadaşlarımız, birlik içerisinde mütevazi bir şekilde, kendi değerlerimizi, bize öğretilenleri hem hatırlayan hem de hatırlatan bir süreci ifade ediyordu. Ama ne yazık ki bunlardan bihaber olanlar, birlikte sofraya oturmanın nasıl bir erdem olduğundan bihaber olanlar, buradan söylemek istiyorum ki Ağrı’daki kardeşlerimizin hiç umurunda değiller. Bizlerinde hiç umurunda değiller. Siz beraber oldukça,siz birlikte oldukça bizim umudumuz artıyor.

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Türkiye’nin geleceğinin umudu artıyor. Bu umudu taşıyanlar, bu birlik içerisinde olanlar, bize ay yıldızlı bayrağımızı, bize ezanımızı, bize hürriyetimizi ve namusumuzu teslim ettiler. Bunu birlik içinde yaptılar. Sizde birlik içerisinde olarak sadece bir sahur yapmıyorsunuz. Beraberliğinizi pekiştiriyorsunuz. Siz ülkemizin geleceğinin zenginliğini, ülkemizin geleceğinin esas itibari ile mimarisini gerçekleştiriyorsunuz. Biz sizin emrinize amadeyiz. Çünkü ülkemizin geçmiş ve gelecek köprüsü sizlersiniz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü riski almaya hazırız. Bizi korkutmaya çalışanlardan korkmuyoruz. Bizi ürkütmeye çalışanlardan ürkmüyoruz. Bizim üzerimizde baskı kurmaya çalışanların baskısından yılmıyoruz. Bizler, geleceğe daha emin adımlarla ulaşın istiyoruz. Sıkıntı çekeriz. Ama bilesiniz ki bu sıkıntı ve zorlukları aşacak kadrolarda bizleriz. Şunu unutmayın, 2023’ün Türkiye’si bugünden daha güçlü, 2053’ün Türkiye’si bugünden daha güçlü, 2071’in Türkiye’si bugünden daha güçlü olacak. Yine şunu unutmayın. Bu ülke Kürt’ü de Türk’ü de Laz’ı da Çerkez’i de Arnavut’u da Boşnak’ı da yarın bugünden daha çok kardeş olacak. Yarın bugünden daha çok içinde bulunduğu coğrafyaya bugünden daha çok ümit verecek” diye konuştu.

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‘KAHVALTIYI HAZMEDEMEDİLER’

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da geçen hafta düzenlenen sahur programından dolayı yapılan eleştirilerin art niyetli olduğunu ifade ederek: “Birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik duygularıyla bir kahvaltı yaptık. Bunu hazmedemediler. Ağrı’da huzurun olduğunu düşünemiyorlar. Birlik ve beraberliğin olduğunu düşünemiyorlar. Çünkü daha önce Ağrı dedikleri zaman, kafalarında sadece terör, huzursuzluk, gezilecek yerler yok, böyle yapmışlar. Böyle devam ettirmek istiyorlar. Ama biz ettirmeyeceğiz” dedi.

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‘KENDİ ÜLKELERİNİN KAHRAMANLARI OLACAKLAR’

Gençleri desteklemeyi sürdüreceğini belirten Sayan, şunları söyledi:“Hayatları boyunca İstanbul’da 200 liranın altında bir kahvaltı görmeyenler sanıyorlar ki Ağrı’da da kahvaltı 200 lira, lahmacun 500 lira. Tabi ki İngiliz büyükelçisi ile 48 bin liraya balık yiyen, kaldığı otel odasına 110 bin lira ödeyen bizim kahvaltımıza inanmayacak. Onlar bizim buradaki gençleri, sadece teröre, kavgaya, memleket düşmanlığına layık görüyorlar. Ama artık Ağrı’da insanlar uyandı. Dışarıdan gelen kardeşleri ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu memleketin kalkınması için, gençlerin terörden uzaklaştırılması için birlikte mücadele ediyorlar. Biz Kürt’üz, Laz’ız, Çerkez’iz, Türk’üz, Acem’iz, Boşnak’ız. Ama her şeyden önemlisi Biz Türkiye Cumhuriyeti’yiz. Biz büyük devletiz. Görüyorsunuz insan haklarından bahsedenleri. Rusya ile Ukrayna’yı savaştırıp çocukların ölümüne sebep oluyorlar. Yine koruyan kim? Türkiye. Araya giren Kim? Türkiye. Barıştırmak isteyen büyük lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. İşte bunu çekemiyorlar. Bundan sonra Ağrı huzur şehri olacak. Refah şehri olacak. Sayın Selçuk Bayraktar ile görüştüm. İnşallah önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Ağrı Dağı’nın eteğinde Teknofest yapacağız. Bizim çocuklarımız artık dağlarda terör örgütlerinin maşası değil, kendi ülkelerinin kahramanları olacaklar. Bundan emin olun. Kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Konuşmaların ardından sahur programı, ilahi dinletisi ile sona erdi.

(DHA)

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