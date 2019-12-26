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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 22:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" ifadelerini kullandı.


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