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  4. İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı’dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı’dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 02:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde genelgeyle ilgili, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı’dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama

Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” ifadelerine yer verdi.


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