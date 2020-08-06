İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı’dan sosyal medyada yer alan genelgeyle ilgili açıklama

Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” ifadelerine yer verdi.
SAHTEDİR????— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 5, 2020
Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar RESMİ KANALLARLA duyurulmuştur.
Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine RESMİ KANALLAR vasıtasıyla duyurulacaktır
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar edilmemesi rica olunur pic.twitter.com/gOpsX9Bsgz