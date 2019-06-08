İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Yalova'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla sıklaştırılan yol kontrollerine katıldı. Sürücüleri trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyaran Erdil, "Bayram sürecindeki istatistikler diğer yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 56'ya yakın azalma olduğunu gösterdi" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil'i; Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve trafik personeli Yalova- İzmit yolundaki uygulama noktasında karşıladı. Burada Vali Erol ile birlikte uygulama yapan Erdil, sürücülerle de sohbet etti. Trafik kurallarına duyarlılık oluşması için sahada olduklarını belirten Erdil, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile topyekun daha fazla bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için sürücü hatalarını azaltmak ve sürücü dikkatini maksimuma çıkarmak amacıyla sahadayız. 31 Mayıs ile 10 Haziran arasında günlük 9 bin 202 timimiz, 18- 19 bin trafik personelimiz, 11 günlük toplam süreçte ise 101 bin 600 tim ve 185 bin trafik personelimiz kara yollarımızda denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüslerde sivil denetimler de yapıldı. Buradaki bütün amacımız daha büyük bir farkındalık, görünürlük, duyarlık ve algı oluşturmak" diye konuştu.

Kaza oranlarının da düştüğünü kaydeden Erdil, "Biz daha önceki çalışmalarda algılanan denetim ve takip riski yüksek olursa kaza oranlarının da düştüğünü gördük. 11 günlük tatil sürecinde biz de sürücü de bu takip ve denetim algısını oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Bu bayram sürecindeki istatistikler bir diğer yıla oranla ölümlü kazalarda ise yüzde 56'ya yakın bir azalma olduğunu bize gösterdi. Kaza toplamında ise yüzde 60'a yakın bir azalma var. 1 kişinin canını kurtarmak bile bütün bu çabalara değer" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil, ardından Yalova Valiliği'ne de ziyarette bulunarak, anı defterini imzaladı.