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İçişleri Bakanı Yerlikaya vali ve emniyet müdürlerine bu talimatı verdi: ‘Orkinosları yakalayın!’

19.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinden itibaren yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Yerlikaya, önümüzdeki dönemde izlenecek stratejinin ipuçlarını açıkladı. Yerlikaya, vali ve emniyet müdürlerine, “Hamsi değil, orkinoslarla uğraşın” dedi ve operasyonlara ilişkin önemli ipuçları verdi. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Yerlikaya vali ve emniyet müdürlerine bu talimatı verdi: ‘Orkinosları yakalayın!’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önümüzdeki dönemde hangi konulara odaklanılacağını belirledi. 4 alanda suçlarla mücadeleye öncelik verilmesini isteyen Yerlikaya, vali ve emniyet müdürlerine, "Hamsi değil, orkinoslarla uğraşın" dedi. Seçimler sonrasında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Yerlikaya, hızlı bir çalışma temposuna girdi ve yeni dönemin suçlarla mücadele konseptine ilişkin hazırlık yaptı. Yerlikaya, kendisiyle görüşen AK Partili milletvekili ve yöneticilere önümüzdeki dönemde ağırlık vereceği konular ve projelerle ilgili bilgi de verdi.

4 ÖNCELİKLİ KONU

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre önümüzdeki dönemde emniyet birimleri suçlarla mücadelede 4 konuya odaklanacak. Bunlar insan kaçakçılığı, kaçak göçmenler ile sığınmacılar, uyuşturucu baronları ve mafya tipi örgütlenmeler olarak sıralandı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ve Türkiye'nin bütün illerinde arka arkaya operasyonlar düzenlenmeye başladı.

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'ÇETE BAŞLARINI YAKALAYIN'

Sabah gazetesinin haberine göre; Yerlikaya, emniyet müdürleri ve valiler ile yaptığı görüşmeler sınasında yeni suçla mücadele konseptinin nasıl olacağını da anlattı. Yerlikaya, torbacı ya da tetikçilerin yakalanmasının sorunu çözmediğini, esas hedefin örgütün başındaki kişiler olması gerektiğini belirtti. Yerlikaya'nın, "Hamsilerle değil, orkinoslarla uğraşmanızı istiyorum. Kaçakları yakalamak da önemli ama asıl bunları yapan, organize eden çete başlarını yakalayın. Suçu ancak böyle engelleyebiliriz, kökünü kazıyabiliriz" mesajını verdi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Valilerin ve yöneticilerin performanslarını ölçmek için değerlendirme yapılacak. Halkla ilişkiler, kentin sorunlarını çözüm kabiliyeti ve belirlenen önceliklerin yerine getirmesi konularında başarı ve kabiliyetlere bakılacak. Bu uygulamanın hem yöneticilerin halkla daha sık bir araya gelmesini ve yörenin sorunlarını çözmesini hem de suçla daha etkin mücadeleyi sağlayacağı belirtiliyor.

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EDİRNE'DE 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu mafya baron göçmen kaçakçılığı orkinos

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