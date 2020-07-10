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İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 1 örgüt mensubunun daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu. Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı. Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor" denildi.

(DHA)

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