HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı: 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu

27.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri Bakanlığı: 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden 2 örgüt mensubunun, bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31'e yükseldiği belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Bakanlıktan gururlandıran paylaşım!Bakanlıktan gururlandıran paylaşım!
Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziBosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü'nden Yunanistan açıklaması

AK Parti'den çok sert Yunanistan açıklaması

MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı

Bakanlıktan gururlandıran paylaşım!

Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Halkalı'da büyük yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama! '2050'den sonra...'

'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.