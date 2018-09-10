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İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca, iç güvenlik operasyonlarında bir haftada 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen haftadaki operasyonlar sonucunda 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 445, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 kişinin bir haftada gözaltına alındığı bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı PKK

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