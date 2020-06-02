HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 09:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları sonucunda bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Emniyetin ikna çalışması sonucunda 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak'ta teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Türkiye'de tek! Denize kıyısı yok ama...Türkiye'de tek! Denize kıyısı yok ama...
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

Rektör tebdili kıyafetle yolsuzluğu ortaya çıkardı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Diğer Haberler
Taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki

Taksicilerden 'dakikalık araç kiralama' uygulamasına tepki

Siirt'ten acı haber! Konya'ya şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü

Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır

Türkiye'de tek! Denize kıyısı yok ama...

Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı

İki ay sonra ilk seferini bu sabah yaptı

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.