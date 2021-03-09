İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.