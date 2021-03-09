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  4. İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

09.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart’ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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