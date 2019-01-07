İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya geçen yıl ağır darbe vurulduğu belirtildi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE REKOR
2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı.
147 BİN OPERASYON YAPILDI
2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı.
18 TON EROİN YAKALANDI
Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi.
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