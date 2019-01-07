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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

2018'de ülke genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarıyla tarihi bir rekora imza atıldı. Düzenlenen operasyonlar ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu miktarında Cumhuriyet döneminin rekoru kırıldı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya geçen yıl ağır darbe vurulduğu belirtildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE REKOR

2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı.

uyus

147 BİN OPERASYON YAPILDI

2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, 23 bin 134 kişi tutuklandı.

18 TON EROİN YAKALANDI

Geçen yıl, yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kg kokain, 8 milyon 556 bin 529 ectasy (adet), 1 ton 168 kg bonzai ele geçirildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
O zaman birde olaya tersinden bakalım.Bunlar ülkeye sokulurken neredeydiniz?Bunlar ülkeye nasıl hangi yollarla sokuluyor?Neden önlem alınmıyor?Demek ki 2018 yılı ülkeye Cumhuriyet tarihinin en çok uyuşturucu sokulan yılı olmuş onu anlıyoruz...
@beckham0001 doktorlar senin bu durumuna tersten baktıklarında ne diyor
evet kardeşim çok haklısın yakaladığın bu ya yakalayamağın.10 katı.okul bahçelerinde satılıyor. onlara bakmıyorlar . ölen gençlere baköıyorlar
Ülke afgan suriyeli hırsız tecavüzcü sapık psikopatlarla doldu normaldir
Kullanıcı sayısındaki artış yönünden kırılan rekor neymiş?
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