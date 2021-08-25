İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarla ilgili son açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Eren 13 operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan sözler:
"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
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