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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı

28.02.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Operasyonda Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel, 69 operasyonel tim görev aldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel, 69 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

AA

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Diyarbakır
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