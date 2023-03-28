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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

28.03.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu da Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu' kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nın desteğinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi’nde operasyon yapıldı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ

Jandarma özel harekat, jandarma komando, jandarma silahlı insansız hava aracı ve atak taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen operasyonunda, 3'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

(DHA)

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İçişleri Bakanlığı Hakkari terörist terör operasyonu

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