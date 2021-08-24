İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
"Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
DHA
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