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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

24.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki Gabar Dağı Güleşli bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

"Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

DHA


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Şırnak
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