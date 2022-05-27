İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'de PKK terör örgütünün deposu bulundu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün sığınağı tespit edildi.

Sığınak içinde; 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 pil, 6 kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 uyku tulumu ve 200 battaniye, 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.





