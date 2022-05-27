HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'de PKK terör örgütünün deposu bulundu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'de PKK terör örgütünün deposu bulundu

27.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yürütülen 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütüne ait sığınakta mühimmat ile 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'de PKK terör örgütünün deposu bulundu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün sığınağı tespit edildi.

2

Sığınak içinde; 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 pil, 6 kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 uyku tulumu ve 200 battaniye, 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Açılış tarihi belli olduTartışma yaratmıştı! Açılış tarihi belli oldu
Cinsel istismarda bulundu! Skandal savunmaCinsel istismarda bulundu! Skandal savunma
İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurduİYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Tunceli İçişleri Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Korkunç kazada kahreden detay

Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

İlginizi Çekebilir

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Uçurumun kenarında! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Uçurumun kenarında! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.