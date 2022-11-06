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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Van'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu" başlatıldı

06.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Van'da 460 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Van'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van’da 460 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt’ operasyonu başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 460 personelin bulunduğu 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Van terör operasyonu

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