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İçişleri Bakanlığı karantina uygulanan yerleşim yeri sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 28 ildeki 76 yerleşim yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı karantina uygulanan yerleşim yeri sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)’dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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