İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!

Bolu Valiliği'nce Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar'a, Kaymakam Naim Akgül'ü mektupla İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği söylendi. Başkan Çağlar'a, mektupta Kaymakam Akgül'ün psikolojisinin bozuk olduğu, altında çalışan amirleri hakaret ederek, azarladığı ve agresif tavırlar sergilediği iddialarının yer aldığı belirtilerek, konuya ilişkin soruşturma başlatılacağı bildirildi. Çağlar, kendisinin şikayette bulunmadığını kaydederek, olayın araştırılmasını isteyince polise haber verildi.

MEKTUBU İMAMA GÖNDERTMİŞ



Polis ekipleri, şikayet mektubunun yazılıp, gönderildiği zamanı belirleyerek, ilçede bulunan postanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, mektubu gönderen kişinin, ilçede görev yapan cami imamı olduğu görüldü. İfadesi alınan cami imamı, mektubun kendisine Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş tarafından verildiğini söyledi. İmam, Aktaş'ın kendisine işleri yoğun olduğu için kapalı zarfta verdiği mektubu postaneden göndermesini rica ettiğini kaydetti.

KENDİ ADIYLA ŞİKAYET EDEMEMİŞ



İfadesi alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edilen Müftü Nihat Aktaş, Belediye Başkanı Recai Çağlar'ın imzasını taklit ederek, şikayet mektubu gönderdiğini itiraf etti. Aktaş, kaymakamın, kendisinin amiri olması nedeniyle direkt kendi adıyla şikayetinden bahsedemediğini belirterek, "Şikayet dilekçesi içeriğinde ifade ettiğim hususlar gerçektir. Kaymakam Naim Akgül, amirleri fırçalayıp, azarlayarak, izin gibi konularda zorluk ve sorunlar yaşatmaktaydı" dedi.