HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile afetzedelerle ilgili genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile afetzedelerle ilgili genelge!

20.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine 'Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde de bilet ücretleri ödenecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile afetzedelerle ilgili genelge!

Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

BİRİMLER GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

Bu kapsamda; Afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

GERİ DÖNMEK İSTEYEN AFETZEDELERİN BİLET ÜCRETLERİ KARŞILANACAK

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzede vatandaşlar “https://tahliye.afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek. Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik Numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.

7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkân ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O havalimanında uçuşlar durduruldu! Bir cisim...O havalimanında uçuşlar durduruldu! Bir cisim...
YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladıYSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı afad

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan canlı yayında açıkladı! Cumhur İttifakı'na dikkat çeken teklif

Ali Babacan canlı yayında açıkladı! Cumhur İttifakı'na dikkat çeken teklif

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt

'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Soruşturma başlatmıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi: 'Ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz'

Soruşturma başlatmıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi: 'Ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.