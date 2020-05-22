İçişleri Bakanlığı'ndan 'oltalama' uyarısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem olan oltalama hakkında bilgiler verildi. Oltalamanın, kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kullanılan bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerini, kart numarasını, şifresini ve benzeri bilgileri ele geçirmek için özel olarak hazırladıkları sahte siteleri sosyal medya üzerinden reklam olarak yayınlar, vatandaşlara kısa mesaj atar veya e-posta gönderir. Böylelikle sahte sitenin doğruluğunu kontrol etmeden gelen linke tıklayarak giriş yapan vatandaşların banka veya kredi kartı bilgileri elde edilerek, bankadaki paraları ele geçirilebilmekte veya suçlular tarafından internet üzerinden ürün siparişi verilebilmektedir" denildi.

Açıklamada, oltalama dolandırıcılığına maruz kalmamak için vatandaşların yönlendirildikleri link ve web sitelerini dikkatle incelemesi gerektiği belirtilerek, "Eğer bir dostunuzdan veya iş arkadaşınızdan şüpheli bir link alırsanız linki gönderenin o olduğundan emin olmadan kesinlikle linke tıklanmamalıdır. Web sitelerine linkler aracılığı ile gitmeden vatandaşlar URL adresini yazarak erişim sağlamalıdır. Bilgisayarlarda mutlaka oltalama saldırısı engelleme özelliği olan bir antivirüs yazılımı olmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Oltalamaya maruz kalmamanın en güzel yolu ise linklere hiç tıklamamaktır" ifadelerine yer verildi.