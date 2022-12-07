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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

07.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev almak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan Uzman Yardımcısı kadrosuna 80 personel alımı yapılacak. Personel alımı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadroların bilgisi paylaşıldı. İstihdam için KPSS puan şartı bulunuyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı personel alımında adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartlar aranıyor. Pozisyona başvuru yapacak adayların sözlü sınavın yapıldığı yıl itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuru işlemleri 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan başvuru işlemleri için İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü icisleri.gov.tr/personel resmi internet sayfası üzerinden e- Devlet şifresi ile başvuru gerçekleştirilebilir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan koşulları taşımak,

2- Bakanlığımız tarafından talep edilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2021-2022 senelerine ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)

6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda sözü edilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 3 tercihte bulunabilirler.

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personel alımı İçişleri Bakanlığı

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