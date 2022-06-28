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İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

28.06.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Yapılacak olan alımlarda 3.546 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Avukat, mühendis, büro personeli, tercüman gibi pek çok farklı alandan personel alımı yapılacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, personel alımı için sonuç tarihi ve mülakat sınavları takip edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama da yayınladı. Peki personel alımı sonuçları açıklandı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı sonuçları merak ediliyor.
Değerlendirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında gerçekleştirebilecek. Yapılacak itirazlar İlgili Sınav Komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi koşulu ile kabul edilecek.

Personel alımları hakkında bakanlık tarafından bir açıklama da yayınlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar göz önüne alındığında sonuçları 1 Temmuz 2022 sonrası ilan edileceği öngörülmekte. Açıklamada şöyle denildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.5 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon unvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları “Red” edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır.Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.Adaylar başvurularına ait durumunu;E-devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden “Başvurularım” sekmesindedurum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
personel alımı İçişleri Bakanlığı

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