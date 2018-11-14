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İçişleri Bakanlığına personel alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 07:31 | Son Güncelleme

Bakanlığın merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosu için sözlü sınavla 12 personel istihdam edilecek

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 12 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 12 stajyer kontrolör kadrosu için başvurular 26-30 Kasım tarihlerinde İçişleri Bakanlığı internet sitesinin "sınav duyurusu" bölümündeki form e-devlet şifresi ile elektronik ortamda doldurularak yapılacak.

Sınava başvuracakların üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP9" puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasından en yüksek puanlı 72 kişi içinde olmaları şartı aranıyor.

"KPSSP9" başarı puan sıralamasına göre sözlü sınava katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi 12 Aralık'ta İçişleri Bakanlığının internet sitesi "www.icisleri.gov.tr"den ilan edilecek. Sözlü sınavın günü, saati ve yeri ise 27 Aralık'ta yine aynı internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği'nin "Sınav Konuları" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacak.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek adaylardan en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı başarı listesi oluşturulacak ve sınav sonucu boş kadro sayısı kadar asıl ve yedek olmak üzere ilan edilecek.

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