İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

CHP'nin raporunda "Karanlık noktalar" başlığı altında bulunan, "Cenaze töreninin yerinin ve saatinin değiştirildiği" iddiasına karşılık da "Öncelikle belirtmek gerekir ki cenaze töreninin yeri ve zamanı hiç değişmemiştir" ifadelerine yer verilerek, süreç anlatıldı.

"CHP'nin Çubuk Raporundaki İddialara İlişkin Gerçekler" başlıklı 12 maddelik raporda, "CHP tarafından temin edilen bayrağın tören alanındaki inşaat halindeki bir binaya asıldığı" iddiasına cevaben, "bayrağın CHP tarafından temin edilmediği, Çubuk Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünce binaya asıldığı" bilgisi yer aldı.

- "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımından bahsedilmedi"

CHP'nin, "Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağı bilgisinin mülki makama ve jandarmaya haber verildiği" iddiasına ilişkin ise raporda, Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinden birinin törenden 3 saat önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayarak törenle ilgili bilgi aldığı ancak katılım konusunda bilgi vermediği belirtildi.

Raporda, "Detaylı olarak irdelenen bilgi ve belgelerden anlaşılacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılımında mahalli idareler seçim sürecinin getirdiği atmosferin de etkisiyle 'kimseye haber verilmeksizin son anda törene katılıp, tören biter bitmez de hemen araca binerek dönme' usulünü bilhassa tercih ettiği değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önceki il içi gezi ve ziyaretlerinde "güvenlik" ile ilgili talepte bulunduğuna dair belgeler de raporda yer aldı.

- "Kılıçdaroğlu cansiperane korundu"

CHP'nin raporunda "jandarma istihbaratın olayla ilgili tespiti"nin sorulmasına cevaben İçişleri Bakanlığının çalışmasında, "Olayla ilgili valilik düzeyinde emniyet, jandarma ve diğer istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar yanında, olay sonrasında doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlıklarınca da olayla ilgili çalışmalar yapılmış olup, olaydan önce planlanan provokasyon olduğu yönündeki iddialara dayanak teşkil edecek hiçbir emareye rastlanılmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.