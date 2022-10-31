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  4. İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı! Bölgedeki teröristler hedef alınacak

İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı! Bölgedeki teröristler hedef alınacak

31.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı! Bölgedeki teröristler hedef alınacak

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl'de başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7" (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonunda Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel ile 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

(DHA-İHA)

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