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İçme suyu borusu patladı, yollar göle döndü

05.12.2020 07:23 | Son Güncelleme:
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İçme suyu borusu patladı, yollar göle döndü

İzmir'in Buca ilçesinde ilçenin ana su içme hattının patlaması nedeniyle yollar göle döndü. Su hattında meydana gelen patlama sonucu ilçenin birçok noktasında su kesintileri yaşandı.

Buca'da saat 04.00 sıralarında İnkılap Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nden geçen ana su içme hattı patladı. Yüzeye fışkıran sular nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bildirdi. Bölgeye gelen İZSU ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgeyi şerit çekerek kapattı. Hasar tespit çalışması yapan ekipler, 800'lük içme suyu borusunun patladığını belirledi. İZSU ekipleri, meydana gelen patlağı tamir etmek için çalışma başlattı.

Ayrıca, su hattındaki patlama nedeniyle, ilçenin birçok noktasında su kesintisi yaşandığı öğrenildi.

(DHA)

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